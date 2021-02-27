انتظام حركة السيارات بـ"الكورنيش" من المؤسسة حتى التحرير..فيديو

القاهرة - سامية سيد - شهد طريق كورنيش النيل صباح اليوم السبت، أمام القادم من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وفي طريقه إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد والعكس، وانتظام حركة السيارات، وسط تواجد رجال المرور للعمل على تنظيم الحركة المرورية.

ووجهت الإدارة العامة للمرور كافة إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات المرورية، ونشر سيارات الإغاثة على الطرق والتواجد البشرى الفعّال لمواجهة أى طارئ وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

وجهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، يأتى ذلك تماشيا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة فى هذه الأيام.