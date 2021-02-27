بدء امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر وسط إجراءات احترازية مشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات القاهرة والأقاليم.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التزام الجامعة التام بجميع الإجراءات الاحترازية، استعدادًا للامتحانات، وكذلك تفعيلًا لدور لجان الأزمات بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، لمتابعة جميع الإجراءات بما يضمن سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وافقت على مد العام الدراسي الجاري ثلاثة أسابيع مبدئيًّا بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات، نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا، التقدم بطلب للاعتذار عن أداء جميع الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفي هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

أما بالنسبة إلى الطلاب والطالبات الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فأوضح الشربيني أن عليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقًا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول بقية الامتحانات.