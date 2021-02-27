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تخصيص لجان امتحانات بإدارتي العريش والشيخ زويد التعليميتين لطلبة رفح

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخصيص لجان امتحانات بإدارتي العريش والشيخ زويد التعليميتين لطلبة رفح

خصصت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، لجان امتحانات في إدارتي العريش والشيخ زويد التعليميتين لطلبة مركز ومدينة رفح.

وأكد عواد الخليلي، مدير إدارة رفح التعليمية أن طلبة الصف الأول والثاني الثانوي العام سيؤدون الامتحانات في لجان بالشيخ زويد، بينما سيؤدي طلبة وطالبات مدرسة الزراعة في لجان بمدرسة أبو زرعي الابتدائية بالشيخ زود.

أضاف الخليلي، أن طلبة المرحلتين الابتدائية والاعدادية سيؤدون الامتحانات في مدرستي عمرو بن العاص الابتدائية وعمر الاحامدة للتعليم الاساسي بالعريش.

أشار الخليلي، إلي تجهيز اللجان وتوفير الجو المناسب للامتحانات، بجانب تطهيرها وتعقيمها لمجابهة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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