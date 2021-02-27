شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل ١٦ رحلة طيران خارجية وداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر، اليوم السبت، ١٦ رحلة طيران خارحية وداخلية، على متنها نحو ٢٠٠٠ من السائحين، من عدة جنسيات من دول، سويسرا، أوكرانيا، بولندا، التشيك، وعدد من المصريين في السياحة الداخلية.

واستعدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالفرق الطبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، وذلك لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب وتحليل فيروس كورونا للسائحين الذين لا يحملون ما يفيد بإجراء التحاليل قبل وصولهم للمطار.