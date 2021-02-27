شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدء منذ قليل الوقت المخصص لطلاب الصف الأول الثانوي لأداء امتحان اللغة العربية إلكترونيا على التابلت ويستمر حتي العاشرة والنصف.

وبدأ الطلاب والطالبات الدخول علي منصة الامتحانات والاستعانة بالأكواد المخصصة لكل طالب وفقا لجلسات الامتحانات.

ومنعت المدارس دخول أي طالب أو معلم أو اداري لا يرتدي الكمامة.

وخصصت المدارس فريق من ادارة التطوير التكنولوجي لتقديم الدعم الفني للطلاب وحل أي مشكلات تقنية قد تحدث خلال فترة الامتحانات.

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي