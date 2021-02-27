شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تنعي الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، الدكتور خالد حسن عبدالباري، الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري، والرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية، ورئيس جامعة الزقازيق السابق.

وتقدم رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة وطنه وجامعته ورسالته الإنسانية، وما أفنى حياته فيه من خدمة الناس، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه في كل مكان الصبر والسلوان.