شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الكشف الحراري علي طلاب الصف الأول الثانوي قبل بدء الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت المدارس الثانوية فرقا طبية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة فرقا طبية تقوم بتطبيق الكشف الحراري على طلاب الصف الأول الثانوي قبل دخول لجان الامتحانات.

وتقيس الفرق الطبية درجة حرارة الطلاب باستخدام أجهزة الكشف الحراري واستبعاد أي طالب حرارته مرتفعه ومنعه من دخول اللجنة وتحرير محضر بحالته الصحية بعد الكشف عليه لضمان حقه في تأجيل الامتحانات من عدمه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يسمح للطلاب باصطحاب الكتب الدراسية ولا يسمح لهم باصطحاب الكتب الخارجية أو الملازم.