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بالصور.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات وسط إجراءات احترازية

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هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم عدد من الكليات بمختلف الجامعات أولى ايام امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية لمحاربة انتشار فيروس .

وفي جامعة عين شمس يقوم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجولة لتفقد إجراءات الامتحانات حيث قامت إدارة الجامعة باتخاذ عدد من الإجراءات من تطهير للمنشآت ونشر لفرق تطهير كما تستقبل الطلاب بقياس لدرجات الحرارة وتطهير الأيدي بالمطهرات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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