شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم عدد من الكليات بمختلف الجامعات أولى ايام امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وفي جامعة عين شمس يقوم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجولة لتفقد إجراءات الامتحانات حيث قامت إدارة الجامعة باتخاذ عدد من الإجراءات من تطهير للمنشآت ونشر لفرق تطهير كما تستقبل الطلاب بقياس لدرجات الحرارة وتطهير الأيدي بالمطهرات.