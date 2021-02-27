شكرا لقرائتكم خبر عن دعم فني لطلبة الثانوية العامة بإدارة الشيخ زويد التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت إدارة التطوير التكنولوجي في ادارة الشيخ زويد التعليمية، أرقام هواتف للدعم الفني لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بتوجيهات من حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.

وقال سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، أنه تم تجهيز وتزويد المدارس الثانوية بالشيخ زويد بخدمات الإنترنت لتمكين الطلبة من تأدية الامتحانات الصفين على جهاز التابلت وفقً لخطة وزارة التربية والتعليم.

وشدد أيمن احمد أبوشقرة وكيل الإدارة على ضرورة استعداد الطلاب والطالبات للامتحانات من خلا تجهيز التابلت والتأكد من إجراء التحديثات والحصول على اكواد الامتحانات .

أضاف شقرة، أنه قام بتنفيذ أعمال توصيل خدمات الإنترنت في المدارس قسم التطوير بالمديرية بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات..معلنًا عن تخصيص أرقام 3 هواتف أرضية للدعم الفني وذلك لجميع الطلاب والطالبات المسجلين في مدارس الشيخ زويد الثانوية العامة.