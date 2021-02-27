شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الصف الأول الثانوي علي لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي التوافد على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لأداء الامتحان في مادة اللغة العربية و الأحياء إلكترونيا على التابلت.

ويسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة والاستعانة به خلال الامتحان الذي يعقد بنظام open book.

وانتهت المديريات التعليمية من تعقييم لجان الامتحانات قبل وصول الطللب لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي حتي 11 مارس المقبل.