شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-2-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ختمت البورصات العالمية عملها للأسبوع الماضي بانخفاض في سعر الذهب لمدة 4 جلسات متوالية، وانخفض سعر الذهب اليوم في مصر بالتجاوب مع أسعار الذهب في البورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 بلغ 874 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 بلغ 765 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 18 بلغ 656 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6114 جنيهًا.

ختمت البورصات العالمية عملها للأسبوع الماضي أمس لتبدأ العطلة الأسبوعية على انخفاض لمدة 4 جلسات فى أسعار الذهب وكان سعر الذهب في ختام التعاملات أمس 1734.40 دولار، بينما كان يوم 25 فبراير 2021 سعر الذهب في ختام التعاملات 1769.8 ويوم 24 فبراير كان 1804.36 دولار، ويوم 23 فبراير كان السعر في ختام التعاملات 1805.06 دولار، بينما كان سعر الذهب في بداية تعاملات يوم 23 فبراير 1809.09 دولار، بانخفاض قدره 74.69 دولار تقريبًا.

وتتحدد أسعار الذهب في مصر وفق 3 عوامل وهي قوي العرض والطلب في السوق المحلي، وسعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى سعر الذهب في البورصات العالمية.

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