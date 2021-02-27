شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل اصطدم به قطار أثناء محاولته العبور في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل مصرعه أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان ابنهس بمركز قويسنا حال اصطدام القطار به أثناء محاولته العبور حال مرور القطار تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، باصطدام قطار بعامل يدعي «ب.ف» 42 سنة، بالقرب من مزلقان قرية ابنهس بدائرة المركز وتمزيقه إلى أشلاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت التحريات أن العامل كان يمر من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وصدمة قطار، وتم استدعاء الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة.