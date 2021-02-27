شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، والبالغ عددهم أكثر من 15 مليون طالب، تستمر حتى 11 مارس المقبل، وذلك في ظل إجراءات احترازية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا.

وعلى صعيد متصل، تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ويخوض الامتحانات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، في مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر، وسط إجراءات احترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا؛ حرصًا وحفاظًا على سلامة الجميع.

كما تستقبل المدن الجامعية التابعة لجامعة عين شمس الطلاب وتستأنف العام الجامعي، وسط تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في المطعم وأماكن الدراسة وقاعات الكمبيوتر، وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.