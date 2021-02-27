شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم كليات جامعة العريش استعدادًا لامتحانات نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، بتطهير وتعقيم كليات جامعة العريش، استعدادًا لامتحانات نصف العام ، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين مديرية الصحة والجامعة.

وقال المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، أنه تم تطهير كليات التربية والعلوم والزراعة والآداب والتجارة والاستزراع السمكي والاقتصاد المنزلي والطب البيطري ، بجانب المدن الجامعية للطلبة والمدن الجامعية للطالبات، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

بدوره أعلن الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، عن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر لقاعات الامتحانات ومنع التجمعات نهائيًا.

وأشار رئيس الجامعة ، إلى توقيع الكشف الطبي على الطلاب قبيل الامتحانات عن طريق الكواشف الحرارية وتعقيم الأيدي بالمطهرات قبيل الدخول إلى لجان الامتحانات، مع الالتزام بشغل 50% من قاعات الامتحانات، وأن تكون المسافة بين الطالب والثاني 2 متر على الأقل.

تطهير وتعقيم كليات جامعة العريش

تطهير وتعقيم كليات جامعة العريش

تطهير وتعقيم كليات جامعة العريش

تطهير وتعقيم كليات جامعة العريش