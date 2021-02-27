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تطهير وتعقيم كليات جامعة العريش استعدادًا لامتحانات نصف العام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، بتطهير وتعقيم كليات جامعة العريش، استعدادًا لامتحانات نصف العام ، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين مديرية الصحة والجامعة.

وقال المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، أنه تم تطهير كليات التربية والعلوم والزراعة والآداب والتجارة والاستزراع السمكي والاقتصاد المنزلي والطب البيطري ، بجانب المدن الجامعية للطلبة والمدن الجامعية للطالبات، لمجابهة .

بدوره أعلن الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، عن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر لقاعات الامتحانات ومنع التجمعات نهائيًا.

وأشار رئيس الجامعة ، إلى توقيع الكشف الطبي على الطلاب قبيل الامتحانات عن طريق الكواشف الحرارية وتعقيم الأيدي بالمطهرات قبيل الدخول إلى لجان الامتحانات، مع الالتزام بشغل 50% من قاعات الامتحانات، وأن تكون المسافة بين الطالب والثاني 2 متر على الأقل.

تطهير وتعقيم كليات جامعة العريش
تطهير وتعقيم كليات جامعة العريش
تطهير وتعقيم كليات جامعة العريش
تطهير وتعقيم كليات جامعة العريش

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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