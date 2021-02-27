شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. تعقيم قاعات آداب القاهرة قبل ساعة من بدء امتحانات التيرم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا منذ قليل عن إجراءات كلية الآداب بجامعة القاهرة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وذلك قبل ساعة من انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وقال الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة لتليفزيون الخليج 365، إن الكلية راعت تحقيق التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات وذلك للوقاية من كورونا إضافة إلى توزيع الطلاب على أكثر من فترة، بين كل فترة وأخرى ساعة زمنية ليتم إعادة التعقيم.

أكد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه تم تخصيص غرفة عزل داخل كل مبنى بالكلية، وذلك لاستقبال الطلاب عند وجود أى طوارئ أو أعذار، لافتا إلى أنه تم تخصيص قاعة كاملة لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

تستأنف اليوم السبت، الدراسة بالجامعات، حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات استئناف الدراسة بالجامعات وبدء الفصل الدراسى الثانى واستكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، وفقا لطبيعة الجداول المعنلة بكل كلية .

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل إجراءات احترازية مشددة، تتواكب مع حالة الاستنفار الشاملة من كافة مؤسسات الدولة، وشملت الإجراءات الاحترازية ضرورة وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أى تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر).

كما شملت الإجراءات الاحترازية، ضرورة عمل مسار إجبارى لدخول الطلاب للجان، ومسار إجبارى للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان، ووجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات، بالإضافة تكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجبارى بالدخول والخروج.