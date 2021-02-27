شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق إجراءات الوقاية على طلاب أولى ثانوى في أول يوم امتحان الترم الأول..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدرسة السعيدية الثانوية في الجيزة، تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الأول الثانوى العام، خلال أداء أول يوم بامتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تم قياس حرارة الطلاب خلال دخولهم لجان الامتحانات والمدرسة، وأيضا الحرص على التباعد بين الطلاب خلال دخولهم المدرسة، كما نبهت المدرسة على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة وعدم خلعها حرصا على سلامتهم كما تم تشغيل بوابة التعقيم على بوابة المدرسة.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم السبت، امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتى العربى والأحياء إلكترونيا وورقيا لمن لم يتسلم التابلت، ويبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

وقالت مصادر مسئولة، إنه فى حالة سقوط الشبكة بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية، سنعيد الامتحان فى وقت لاحق للطالب.

‏ونبهت المدارس على الطلاب‏ ‏بضرورة استلام اكواد امتحانات الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم للامتحانات وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالب أثناء أداء الامتحانات، موضحة أن طلاب الثانوى العام "الأول والثانى" لن تعقد لهم امتحانات مجمعة ولكن امتحان منفصل للمواد الدراسية.

‏كما شددت المدارس الثانوى على ضرورة تنبيه الطلاب بضرورة التوقيع في كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، ‏على أن يقوم مسؤولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وسيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء الامتحان في تلك المادة، وتعد كل مدرسة كشوف بأسماء الطلاب لكل فصل وقرين كل اسم الرقم المسلسل للتابلت ‏الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومى لتسهيل الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى كما استعد الطلاب بشحن شريحة التابلت تحسبا لأى مشكلة فى الإنترنت الخاص بالمدرسة.

كشف الحراري على الطلاب

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طلاب الصف الأول الثانوي