شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر موعد لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى اليوم السبت معرض وزارة التضامن الاجتماعى "ديارنا للحرف اليدوية"، الذى يقام هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، وذلك بعد قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بمد المعرض يومين ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً اعتباراً من الساعة 10 صباحاً حتى الـ 10 مساء .

وتشهد الدورة الـ 61 من معرض ديارنا للحرف اليدوية، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، على الرغم من موجة الطقس غير المستقر التى اجتاحت البلاد الأيام الماضية، حيث شهدت منتجات الاكسسوار الحريمى والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

كما تشهد الدورة الحالية للمعرض عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربى، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية وتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما تم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلى والدفع الإلكتروني.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحت الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والمقامة تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويقام المعرض على مساحة 2800 متر مربع حيث يشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتى تتميز بالجودة والاسعار المناسبة، بالإضافة الى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات بالإضافة الى بعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة، والتى منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات جلدية.