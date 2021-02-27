شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة القومية ضد شلل الأطفال تستهدف 55 ألف طفل بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستهدف الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال 54 ألف و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء، بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتي ٥ سنوات.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة القومية ضد شلل الأطفال ستنطلق اعتبارًا من يوم غد الأحد ولمدة 4 أيام تحت شعار: «معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال».

وأضاف شوكة، أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

أشار شوكة إلى أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم.

ناشد شوكة المواطنين إلى تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض.

ومن جانبه أكد فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على استعداد المديرية وطواقم العمل وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة .

وأوضح عثمان أن هناك تواجد دائم للمثقفين الصحيين للتنسيق مع الجهات المختلفة طوال الحملة لحث المواطنين على ايجابية المشاركة.. مشيرا إلى تعاون عدد من الجهات الشريكة من أجل إنجاح الحملة لحماية أطفالنا وحفاظا على مصر خالية من شلل الأطفال .