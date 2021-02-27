شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شمال سيناء تنشر تعليمات امتحان نصف العام للصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء تعليمات امتحان نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الامتحانات بالمدارس وليس بالمنازل ، والامتحانات online على شبكة الانترنت بالمدرسة أو على شريحة التابلت المشحونة بالانترنت، و الامتحان على الايقونة الموجودة على التابلت exam .

ووجه رضوان، بشحن التابلت بالكهرباء حتى لا يفصل اثناء الامتحان ، بجانب شحن الشريحة الموجودة بالتابلت تحسبا لاى ظروف طارئة..مطالبًا الطلبة بالتوقيع حضور خلال دخول اللجنة ، والتوقيع انصراف خلال الخروج منها.

لفت رضوان إلي أنه بمجرد الضغط علي كلمة ابدأ سيبدأ الطالب الامتحان، ويبدأ العد التنازلي لنهاية الوقت، وأنه لو حدثت مشكلة يستمر الطالب في محاول الدخول علي النظام، حيث يحسب وقت الامتحان من وقت الدخول علي النظام.

قال رضوان ، أنه غير مسموح للطلبة بالدخول للجان الامتحانات بالهاتف المحمول، وغير مسموح بمغادرة اللجنة قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان.. مشددًا علي منع استخدام أكواد الزملاء، لأن ذلك يؤدي للرسوب في الامتحان.

أشار رضوان إلي أنه غير مسموح للطلبة استخدام أدوات الغير ، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد..مطالبًا طل طالب باحضار أدواته الشخصية.