شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم لجان الامتحانات استعدادًا لامتحان الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات في المدارس الثانوية العامة، استعدادًا لامتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام.

وشدد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ علي التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات الواقية ومنع التجمعات والتهوية الجيدة للجان الامتحانات، وتقديم كافة التيسيرات أمام الطلاب خلال فترات الامتحانات.

وأضاف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يؤدي الامتحانات التي تنطلق اليوم بالنسبة للصف الأول الثانوي العام ، عدد3680 طالبًا وطالبة في 29 مدرسة ثانوية، وذلك الكترونيا في المدارس عن طريق الجهاز اللوحي"التابلت" .