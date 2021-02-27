شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني وزير الزراعة يواصل جولته بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني يواصل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت تفقد عددا من المشروعات الزراعية المقامة بمدينة نوبيع ضمن جولة وزير الزراعة في محافظة جنوب سيناء.

كان وزير الزراعة و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد تفقدا عددا من المشروعات الزراعية ضمن جولة بالمحافظة تستمر لمدة ثلاثة أيام.