شكرا لقرائتكم خبر عن «زوجته قالت: عاكسوني».. فيديو شخص يطلق النار فى أحد شوارع الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن فى محافظة الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص ظهر فى أحد مقاطع الفيديو المتداولة على شبكة الانترنت وهو يقوم بإطلاق النار تجاه أحد الأشخاص من مسدسه بمنطقة العجمي فى الإسكندرية وهو يقوم بسبب أشخاص يحاول إصابتهم.

وكان عدد من مستخدمي موقع «فيس بوك» تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه شاب يقوم بإطلاق أعيرة نارية على بعض الأشخاص أمام مدخل إحدي العماارات قرب أحد محال الأطعمة الشهيرة، فى وضح النهار، وذلك من سلاح ناري بحوزته فى الإسكندرية بمنطقة شهر العسل فى حي العجمى يوم أمس، ويقوم بسباب أحد الأشخاص.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير من الإسكندرية إخطارًا من وحدة الرصد بمديرية أمن الإسكندرية بتداول مقطع فيديو على شبكة الانترنت بقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار تجاه آخرين فى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحديده.

تم تقنين الإجراءات وقامت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة الذى يتبعه حي العجمي من القبض على الشخص الذى ظهر في الفيديو كما تم ضبط السلاح المستخدم بحوزته.

تحرر محضرًا بضبط المتهم، وتبين من التحقيقات أنه لدي عودة المتهم إلي منزله أخبرته زوجته بقيام بعض الأشخاص بمغازلتها في الشارع، مما جعله يستشيط غضبًا ونزل الشارع ممسكًا بسلاحه الناري، وأطلق النار تجاههم.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم، بينما تواصل وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.