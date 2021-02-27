شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأيام المقبلة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من خطورة سحب منخفضة ممطرة، على غرب الدلتا وغرب القاهرة، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة.

وقالت هيئة الارصاد المصرية إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود للسحب المخفضة الممطرة على مناطق من الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة خاصة عند محافظة المنوفية وغرب القاهرة ومن المتوقع أن تضعف عندما تتقدم أكثر لداخل القاهرة، وأضافت أن فرص الرعد ضعيفة على القاهرة.

وكشفت الهيئة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 27 فبراير حتى الخميس 4 مارس المقبل، التي تتمثل في عودة سقوط الأمطار، مع وجود شبورة مائية صباحا ونشاط للرياح.

السبت 27 فبراير

وكشفت أن يوم السبت 27 فبراير يشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا، فيما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

الأحد 28 فبراير

تسقط على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%، فيما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

الإثنين 1 مارس

تسقط أمطار خفيفة على مناطق من الساحل الشمالي على فترات متقطعة 40% تقريبا، فيما تشهد مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء، نشاط رياح، فيما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الثلاثاء 2 مارس

تشهد مناطق من السواحل الشمالية سقوط أمطار على فترات متقطعة بنسبة 40% فيما تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

الأربعاء 3 مارس

تسقط أمطار خفيفة على مناطق من الساحل الشمالي على فترات متقطعة بنسبة 40% فيما يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وسيناء وجنوب البلاد، على أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

الخميس 4 مارس

تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد، مع حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.