شكرا لقرائتكم خبر عن القمص موسى متحدثاً رسمياً جديدًا.. قرار بابوي بتشكيل المكتب الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا أمس بتشكيل المكتب الإعلامي للكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وشمل القرار تعيين الدكتورة رانيا نعيم مديرا للمركز والقمص موسى ابراهيم يعقوب متحدثا رسميا والقس بولس حليم مسؤول التدريب والمؤتمرات ورونزى حملى مسؤول العلاقات العامة هانى نجيب قناة coc ،على ان يتم العمل بالقرار 1 مارس المقبل.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية، أنه منذ اختار الله البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي أحد أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة، ومن هذا المنطلق، عين البابا متحدثًا رسميًا للكنيسة القبطية الارثوذكسية في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٣، كما أسس المركز الإعلامي للكنيسة القبطية في ١٨ نوفمبر ٢٠١٣، واليوم وقد مرت سبعة أعوام ونصف من العمل الجاد والمستنير، نمت وامتدت الخدمات التي يباشرها المركز الإعلامي، ومن منطلق مبدأ التغيير الذي ينتهجه قداسة البابا ومن أجل مزيد من التخصص، قام البابا بإعادة تشكيل العمل في المركز الإعلامي ويشتمل على ٥ أقسام متخصصة لتباشر العمل الإعلامي الخاص بالكنيسة في الفترة المقبلة.

ووجه الشكر للقائمين على الإعلام والميديا والصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج الذين شرف بالعمل معهم على المستوى الانساني والمهني.

وتابع:«ونحن نثمن مساهمتهم في عمل المركز الإعلامي منذ نشأته ونثق في استمرار تعاونهم بمزيد من النجاح مع مدير المركز الدكتورة رانيا نعيم والمتحدث الرسمي القمص موسي ابراهيم؛ وكلاهما من فريق المركز الإعلامي الأساسي ومشهود لهما بالكفاءة والحرفية والتميز، تمنياتي بالتوفيق والنجاح من أجل رفعة شأن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية».