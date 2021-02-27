شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أستاذين بـ«زراعة الإسكندرية» رئيسا مجلسي تقنية الأغذية وعلم الحشرات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، قرارين بتعيين أستاذين في كلية الزراعة رئيسى مجلسى علوم وتقنية الأغذية وعلم الحشرات والحيوان التطبيقى.

وشمل القرار الأول الذي حمل رقم 355، بتعيين الدكتورة منال سعيد إبراهيم توفيق، أستاذ بقسم علوم وتقنية الاغذية في الكلية رئيسا لمجلس القسم، خلفا للدكتور السيد محمد أبوطرطور.

كما شمل القرار رقم 354، بتعيين الدكتور حسين عبدالله مصطفى رزق، أستاذ بقسم علم الحشرات والحيوان التطبيقى، رئيسا لمجلس القسم، خلفا للدكتور محمد عوض العريان.

بدوره استقبل الدكتور محمد بهى الدين محمد، عميد كلية الزراعة في الشاطبى، بمكتبه وسلمهما القرارين.