شكرا لقرائتكم خبر عن بإجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات نصف العام بجامعة الإسكندرية اليوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ كليات ومعاهد الاسكندرية، اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الاول، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، انه تم الانتهاء من مراجعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، إستعداداً لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتأكيد على الالتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة الامتحانات.

وشدد على إمكانية تقديم الطلاب طلبات اعتذار عن أداء الإمتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول في ظل جائحة كورونا وذلك على النحو التالى: في حالة التخوف من الإصابة بفيروس كورونا: يقوم الطالب بالإعتذار عــــن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول كاملاً قبل بدء الامتحانات مع الإحتفاظ بالتقدير، وفى حالة الإصابة بفيروس كورونا أثناء الامتحانات: يقوم الطالب بالإعتذار عن المواد التي تلى الإصابة فقط مع الإحتفاظ بالتقدير فيها مع تقديم شهادة معتمدة مــن المستشفـى الجامعى تأكيد الإصابة، علماً بأن المواد المعتذر عنها الطالب وتم قبول عذره لأى سبب يأخذ الطالب فيها فرصة كاملة حسب الفرقة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المعتمدة