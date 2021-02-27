شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 19 توجيها بشأن امتحانات النقل والشهادات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق صباح اليوم السبت 27 فبراير امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالأزهر الشريف، حيث يؤدى الامتحانات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية في: مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية.
1- التأكد من أوراق الأسئلة أنها خاصة كل صف أثناء وقت الامتحان.
2- على كل شيخ معهد إبلاغ الصحة بتوفير طبيب او زائرة صحية خلال فترة الامتحانات.
3- توفير غرفة عزل بكل معهد مجهزة بكافة مشتملاتها.
4- عدم تصوير أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
5- ممنوع دخول الموبايل اللجان سواء الطالب او العاملين باللجان وجميع الموبايلات مع مندوب الأمن وترك الكتب بجوار البوابة وعدم دخولها نهائيا .
6- زمن الامتحان سيتم توزيعه وقت وصوله وضرورة مطابقته بورقة الامتحان.
7- اختلاف امتحان طلاب العلوم الإسلامية من الصف الثاني الثانوي في اللغة الإنجليزية والإحصاء والمواطنة والاجتماع.
8- على كل شيخ معهد الانتهاء من التصحيح أولا بأول.
9- شرح المواد والمناهج من خلال أكفأ المعلمين في التعليم عن بعد.
10- على جميع المعاهد عمل إفادة بتسليم طلاب الشهادة الثانوية اسم المستخدم وكلمة المرور وتقوم الإدارة التعليمية بتجميعها وتسليمها للمنطقة.
11- الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد.
12- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والأخر عند الانتظار امام بوابات المعاهد.
13- التوجه لمقر اللجنة فور الدخول لحرم المعهد والانتظار بها .
14- الالتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة المعهد وطوال فترة الامتحان .
15- غير مسموح بتناول الأدوات المكتبية أو الأدوات الوقائية بين الطلاب أثناء الامتحان حفاظا على صحتهم.
16- مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب وكل ما يلزم شخصيا.
17- ممنوع التجمعات ويجب المغادرة من المعهد فور الانتهاء من الامتحان.
18- على جميع شيوخ المعاهد متابعة نظافة المعاهد من الداخل وتطهير المعاهد يوميا.
19- على جميع شيوخ المعاهد متابعة النوبتجية للمعاهد والمرور الدورى من مناديب الأمن والإدارة والمعاهد على النوبتجية في أوقات مختلفة.