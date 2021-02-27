شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «العنف وأثره على الطفل» وتحدث فيها الباحث في الطفولة عمرو عبدالصبور عن أثار العنف ضد الطفل.

والأثار النفسية للعنف ضد الطفل وضعف المهارات الإدراكية للطفل المعنف والخلل الذي يتم في الصحة العقلية والعاطفية له .

كما ناقش الباحث في محاضرته أيضا الصعوبات الاجتماعية التي تواجهه، والأثار الاجتماعية للعنف ضد الطفل وفقدان الإحساس بالأمان والعزلة عن الأصدقاء وتجنب المشاركة الاجتماعية وفقدان الشعور بالتعاطف مع الآخرين.