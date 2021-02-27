شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: تعرضت للخيانة.. ومشكلتى مع زوجي وراها واحدة ست والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النجمة هالة صدقي إنها تعرضت للخيانة مرة واحدة في حياتها ولم تكن تتوقع أن تمر بهذه التجربة.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية: «كنت واثقة في نفسى جدا ولا أستطيع أن أفكر في أنه من الممكن إن أحد يخونني».

وتابعت: «مشكلتى مع زوجى سببها في الغالب واحدة ست، وهو يعيش حاليا في أمريكا ورفضت أن اتسامح ولا أستحق أن أشتم أنا وأسرتى لمدة ست سنوات على فيسبوك».

واستطردت: «لم امنع أولادى من إنهم يكلموا زوجي بل بالعكس حرصت على ذلك، وهو نزل من أمريكا قام بتخليص بعض الأوراق ضد أولادى «حاجات يمتلكوها» .

بسبب صدمتى بما فعله وسباب وشتائم، ورفعت قضية نفقة ضده لان لم يعد هناك وسيلة لى توجعه إلا النفقة وذلك للرد على اساءته لى .

وأشارت النجمة هالة صدقى إلى أنها كانت سعيدة جدا «عندما علمت بأنها حامل في توأم، وهو كان خايف من المسؤولية، وبعد ذلك كان سعيد ووالدتى قالت له ما تخفش من المصاريف».

وأضافت هالة، عملت سونار في الحمل والحمد لله في توأم واولادى بيحبوا السباحة جدا، ومريم بنتى بتحب الرسم، وسامو بيحب الكارتيه والرياضة، واعتقد انى ام مثالية وأعطى نفسى عشرة من عشرة وانا بتوكل على ربنا وبعمل اللى عليا وربنا اللى حافظهم .

وحول أصعب مشاهدها في التمثيل، قال هالة إن «أحمد زكى ضربنى في مشهد من فيلم الهروب، وإيده مرزبة وبالفعل وشى ورم وتألمت بشد».

وتابعت وجاء الماكير وقالى هنعيد المشهد تانى لأنه نتيجة ضربة القلم الحسنة اللى كنت مركبها طارت، واضطرينا نعيد المشهد تانى وبكيت لأنى هضرب قلم تانى من أحمد زكي«.

وأضافت هالة، أنا أجازة في رمضان هذا العام، وهناك فيلم مصري سعودي لبناني ساقوم بالمشاركة فيه قريبا.