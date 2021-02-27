شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد توصيل التيار الكهربائى للمستثمرين × 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت القواعد الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية والتجارية التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التيار الكهربائي للمستثمرين وفقا للقواعد التى أقرها، وهو كالاتي :

1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم البيانات للمستثمر.

2-معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.

3- إعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

4-تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر يوم واحد .

5-تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع طبقاً لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة

6 -توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقاً للاتفاق، والانتــــهاء من تنفيذ الأعمال

7-الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (17) يوما.