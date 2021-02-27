شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنان يوسف شعبان توضح تفاصيل حالته الصحية: «حرجة.. ادعو له» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت زينب شعبان نجله الفنان الكبير الفنان يوسف شعبان أن حالة والدها حرجة وهو يرقد حاليا في مستشفى العجوزة الآن.

وأضاف زينب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc، أن حالة والدها حرجة، واكتشفنا وجود كورونا بالصدفة، بعد أن عاد من لبنان بعد فترة تصوير في لبنان، وكان يشعر بالتعب، وحالة الضغط تهبط، وبعد الفحص اكتشوا أنه أصيب بفيرس كورونا، بالإضافة إلى وجود مشكلة في الصدر.

‏وأضافت أن أكثر شيء نحتاج له هو الدعاء للفنان الكبير يوسف شعبان.