شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي تروي تفاصيل مشكلتها مع زوجها وأبو أولادها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النجمة هالة صدقى عن مشكلتها مع زوجها، إنها مشكلة عادية وهو بالطبع أبوأولادي وأنا أحترمه وأقدره ولكنه أخطأ في حقي، ولأنى مشهورة المشكلة أصبحت معروفة.

وأضافت هالة أثناء حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أنه قام بإلحاق الضرر به وهو حاول كثيرا التواصل معى، لكنى رفضت ولم استطيع مسامحته، وبدأ في كتابة ألفاظ وأمور أغضبتني على «فيسبوك»، وأرسلت له عددا من الرسائل أن يكف ولا يكتب هذا الكلام وابنى أيضا عاتبه.

وتابعت هالة صدقى: «لم ارد عليه وظل لخمس سنوات يفعل هذا وسكوتى كان بسبب أولادى، ومعظم أسرته ترفض ما يفعله باستثناء والده، وبدأ يضغط على من خلال اولادى وحاول منعهم من السفر والعديد من الامور الاخرى، وأشارت هالة أن المشاكل موجودة في كل العائلات والأسر.

واختتمت هالة صدقي إنني احترمه وأقدره ولكن لا اعلم كيف سيتعامل مع أولاده بعد ما قام به وهم غاضبون جدا منه، وهو كان حلم حياته يعيش في أمريكا، ولكن التواصل بينه وبين أولاده مقطوع .

وعقب الليثى انه لابد ان يكون الأولاد خارج نطاق المشكلة بين هالة وزوجها وأنه كان خطأ كبيرا دخولهم في هذه المشكلة .