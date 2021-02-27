شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تدرس ضم الناشرين وأعضاء النقابات المهنية إلى التأمين الصحي والاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، خفايا اللقاء الذي تم أمس، مع نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى، من أجل بحث ضم العاملين بالنشر إلى منظومتى التأمين الاجتماعى والتأمين الصحى. قال عبده في تصريحات لـ المصرى اليوم، أن ٨٠ ٪ على الأقل من الناشرين كيانات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوجد نسبة من الناشرين كيانات متوسطة، وفى القمة كيانات كبيرة كتلك التي تتبع الحكومة والمؤسسات الصحفية وهيئات وزارة الثقافة، وبعض دور النشر الخاصة، ولا يتمتع بالتأمين الاجتماعى والصحى إلا العاملين بالحكومة وقليل من الدور الخاصة.

وأضاف أن جائحة كورونا عمقت شعور أصحاب دور النشر والعاملين لديهم بأهمية أن ينضموا إلى التأمينات والمعاشات، خاصة وأن ٣٥ ٪ منهم توقفوا عن العمل بسبب الوباء، وتوقفت معظم المعارض الخارجية التي كان الناشرون يسوقون فيها. اضافة عبده أنه عرض المطلب على الوزيرة، فوجد منها ترحيبا قويا بلغ حد أنها فاجأت الجميع وأصدرت في أعقاب اللقاء قرارا وزاريا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسته، وتضم قيادات العمل التأميني بالوزارة والهيئة القومية للتأمينات كما تضم في عضويتها نقيب المهن الموسيقية ونقابة التشكيليين ورئيس اتحاد الناشرين وخبراء، بهدف تحديد أعداد من يتمتعون بالتأمينات حاليا كأصحاب أعمال عن أنفسهم أو كعاملين بدور النشر، ومن لا يتمتعون، وبحث آليات اشتراك أعضاء اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب والنقابات المهنية كافة في التأمين الاجتماعى وكيفية خصم وتوريد الاشتراكات إلى الهيئة، وتدرس اللجنة أيضا كيفية الضم إلى التأمين الصحى مع رفع تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول التطورات في هذا الأمر.

أكد عبده أن قرار الوزيرة لاقى ترحيبا واسعا في اوساط الناشرين حيث لم يسبق ان تم فتح هذا الملف من قبل وأضاف أنه بحث مع الوزيرة كيفية التعاون مع الوزارة في توصيل خدمات عرض الكتب في القرى وعرض منتجات الأسر في المكتبات، وتدعيم مكتبات الطفل وإعداد كتب لذوى الاحتياجات الخاصة وتجاوبت الوزيرة مع كل ذلك.