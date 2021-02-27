شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة جديد لرئيس الوزراء ووزيري النقل والإدارة المحلية لوقف هدم حدائق المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية لوقف إنشاء جزء من مشروع سكنى بمدينة المنصورة على الحدائق العامة».

وقال النائب في طلب الإحاطة «عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي موجه لرئيس الوزراء ووزير النقل ووزير التنمية المحلية بشأن إنشاء جزء من مشروع سكني إداري وفندقي على الحدائق العامة بمدينة المنصورة وهي الهابي لاند وصباح الخير يا مصر وعروس النيل في ذات الوقت التي بدأت فيه محافظة الدقهلية في بناء محلات تجارية على أرض حديقة شجرة الدر المطلة على النيل الأمر الذي معه تتعرض مدينة المنصورة لخطر القضاء على المساحات الخضراء التي أصبحت قليلة جدا بالمدينة والتي كانت تصنف من اجمل مدن الجمهورية بخلاف التأثيرات السلبية المحتملة على حركة المرور بالمدينة المكتظة بالسكان والسيارات»

وأضاف «مدينة المنصورة تعاني أصلا من أزمات مرور خانقة في بعض الأماكن المقرر اقامة المشروع فيها ولاسيما ان الجزء الاهم في المشروع بالشارع الرئيسي بالمدينة والشريان الوحيد بها المؤدي لكل منشآتها الحيوية الأمر الذي يستدعي إعداد دراسة مرورية متكاملة شوارع ومحاور المرور بالمدينة بأكملها قبل الشروع في تنفيذ المشروع مع الوضع في الاعتبار أن محافظة الدقهلية ممثلة في إدارتها الحالية وخاصة العام الماضي اساءت استغلال المساحات الخضراء».

أشار إلى عدم قيام محافظة الدقهلية بعمل الرقابة والمتابعة لحالة الطرق الداخلية بالمدينة مما أدى إلى تردي حالتها بشكل كبير وقال «ما تم صيانته ورصفه في السنوات الماضية يتم اعادة حفره مرة أخرى نتيجة عدم وجود تنسيق أو متابعة من المحافظة وإهدار مبالغ رد الشئ لأصله في أعمال أخرى فانخفضت صلاحية المحاور المرورية الأخرى وأصبح أغلب العبء المروري على الشارع الرئيسي وهو كورنيش النيل والمقرر اقامة المشروعات على المساحات الخضراء المطلة عليه مما قد يؤدي إلى أزمة أكبر».

وأضاف «وبناء على ما تقدم فقد يكون الحل الأمثل هو إعداد دراسة متكاملة من قبل وزارة النقل لحدائق المنصورة جميعها بما فيها حديقة الحيوان المتوقف فيها العمل بسبب تقصير المحافظة في اتخاذ إجراءات تجاه المقاول وكذلك شوارعها لإتخاذ ما يلزم من قبل الوزارة قبل الشروع في تنفيذ المشروع دون الإلتفات لقرارات محافظة الدقهلية وأعمالها في هذا الشأن حال كونها تتم بدون دراسة علمية وواقعية».

وقال«الشرقاوي» للمصرى اليوم«المشروع سيتم إنشاؤه على عدد من الأراضى التابعة لوزارة النقل بجانب الحدائق التي ذكرتها في طلب الإحاطة وبصفتى ممثلا عن شعب المنصورة لا أرفض كامل المشروع بالعكس فهو إضافة جديدة ولكنى وشعب الدقهلية كله نرفض المساس بحدائق المنصورة لأنها المتنفس الوحيد للمواطنين».