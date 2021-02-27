شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بعد تعرضه لوعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الصفحة الرسمية للشيخ محمد حسان نبأ وفاته حيث نشرت بيانا مختصر منذ قليل قالت فيه «نُطمئنكم على صحة فضيلة الشيخ د. محمد حسان حفظه الله فهو بخير حال ولله الحمد.. نسألُ الله أن يكفيه شرَّ كل حاسد وحاقد وكاذب ونسألهُ أن يُتمَّ شفائه على خير وأن يُبارك في عُمره وأن يُطيل بقائه في كمال عَافية وجميل سِتر»

جدير بالذكر أن بعض الصفحات نشرت نبأ وفاة الداعية الاسلامي وهو ما نفته صفحته حيث كان الداعية الاسلامية قد تعرض لوعكة صحية أجرى على اثرها عملية جراحية ناجحة منذ أيام.