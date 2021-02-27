شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صلاحيات البابا تواضروس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسات رسامة وتجليس أساقفة جدد، فى يومى السبت والأحد 6-7 مارس المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعد هذه المرة هى الـ 11 التى يترأس فيها البابا تواضروس الثاني، رسامات وتجليس الأساقفة منذ توليه الكرسى البطريركى عام 2012، فمنذ هذا العام حتى 2019 ترأس هذه الصلوات 10 مرات، لتكون طفرة فى تاريخ الكنيسة القطبية فى عدد الرسامات تواكبا مع زيادة أعداد الأقباط والمناطق المخدومة؛ والرسامة أو السيامة هى صلوات وضع اليد على أى من الرهبان بعد اختياره لرتبة الأسقفية، وبعدها بفترة يكون التجليس على الإيبارشية.

ووفق لائحة المجمع المقدس توجد صلاحيات محددة للبابا البطريرك وهي كالتالي:

1. رئيس المجمع المقدس ورئيس أساقفة الكرازة المرقسية حسب قوانين مجمع نيقية المسكونى المقدس .

2. المسئول عن جميع الإيبارشيات الخالية و الجديدة كالتى فى المهجر إلى حين سيامة أو تعيين أساقفة لها

3. الحق أن ينتدب نائباً باباوياً أو وكيلاً لإدارتها تحت إشرافه

4. الحق في أن يعين لجنة مجمعية لمعاونته فى إدارة شئون المهجر .

5. يلزم قداسة البابا باختيار الأساقفة العموميين الذين يعاونونه في الخدمة

6. يلزم بسيامة الأساقفة الجدد وكذلك فى ترقية الأساقفة إلى درجة المطرانية

7. المسئول عن الأمور العامة فى الكنيسة وهو الذى يمثلها أمام الدولة وأمام الكنائس الأخرى وكل الهيئات الرسمية والدينية"

8. المشرف العام على الأديرة القبطية وهو الذى يعين رؤساء الأديرة .

9. كل ما يتركه البابا البطريرك هو ملك للبطريركية وليس من حق القائم مقام أن يرثه أو يتصرف فيه لغير صالح البطريركية

10. لا يرث البابا أقارب له بالجسد .

11. يجتمع المجمع برئاسة البابا البطريرك ولا يجوز أن يجتمع بغير رئاسته فى حياته، ويستثنى من ذلك حال مرض يمنعه من التحدث أو التفكير، أو طلب أكثر من نصف أعضاء المجمع من البابا البطريرك أن يدعو المجمع ، وامتنع عن ذلك .

12. يرسل البابا الدعوة لانعقاد المجمع المقدس إلى الأعضاء بتوقيعه .