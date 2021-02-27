شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مكثفة لمتابعة المستفيدين من "البتلو" وحل مشاكل المربيين ..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات ، تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من مبادرة مشروعات الإنتاج الحيوانى وخاصة المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد وحل مشاكل المربين، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وجاء ذلك تنفيذا للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى، والبنك الزراعي المصرى، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن، للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجه القروض لدعم صغار المربيين والمراة الريفية .

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن هناك لجانا مشكلة لمتابعة البروتوكول والمستفيدين من مبادرة مشروعات الإنتاج الحيوانى ميدانياً بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة وحل مشاكل المربيين إن وجدت، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الإستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

فيما يواصل قطاع الثروة الحيوانية ، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا المستجد ، تواصل الإدارة العامة للتوعية والإرشاد بالقطاع بتكثيف الدور التوعوى والإرشادي فى عدة محافظات وذلك من خلال عقد ندوات فى مديريات الزراعة ، مع صغار المربين ومهندسى الإنتاج الحيوانى بالمديريات والإدارات الزراعية ،للتعريف بمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى.