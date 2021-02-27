شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور بعد الحادث.. عمرو أديب يشكر السيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي عمرو أديب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أل سعود، والشيخ محمد بن زايد أل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على السؤال عليه والرعاية بعد الحادث الذي تعرض له «اديب» الاسبوع الماضي على طريق ٦ اكتوبر.

ويأتي ذلك في أول ظهور للإعلامي المصري على الشاشة بعد تعرضه للحادث.

ووجه «أديب» الشكر إلى مجلس الوزراء، معقباً «مفيش وزير مكلمنيش»، وأضاف «أتوجه بالشكر إلى اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، على الاتصال والرعاية».

ووجه اديب الشكر إلى كل فنانين في مصر والعالم العربي، ومدير مستشفي دار الفؤاد، والفا سكان، والاطباء المعالجين له، كما توجه بالشكر إلى كل اصدقائه والمشاهدين، واضاف هناك بعض المشاهدين عرضوا عليا حالة محشي واخرين مكرونة بشاميل، واضاف الناس جدعة في مصر والعالم العربي.

وأكد احنا لا نزرع في البحر، ووجه الشكر لكل زملائه الاعلاميين وكل الصحفيين،قائلاً: «الناس كلها كانت جدعة معايا، البلد دي كويسه» .

وأضاف «لي اصدقاء مسيحين أشعلوا الشمع من اجلي في الكنائس، الحمد لله البلد بخير العالم العربي بخير والناس كويسه، على رغم انني لا املك ان اقدم شيء لاي احد، وسعيد وفرحان بالحالة دي، وسعيد ان الحالة كانت حلوة والناس معايا كويسة».

كما وجه اديب الشكر لجميع العاملين في محطة mbc كلهم: قائلاً «كانوا معايا لحظة بلحظة، اشكر كل الجهات اللي وقفت جنبي».