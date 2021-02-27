شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: السوشيال ميديا وراء إشعال المشكلة مع زوجي.. والقسوة بتموت الحب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النجمة هالة صدقى إن الأزمة بين زوجى وبيننا عادية والسوشيال ميديا هي من أشعلتها وهو من قام باختيار أن يسافر ويتركنا، وعشان أخلف منه أكيد كنت بحبه .

وأضافت هالة اثناء حلولها ضيفه ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أنه جاء ليتقدم لى ورفضته وقعد حوالى سنتين، وثم اصبحنا أصدقاء وامى كانت تريد من ان اتزوج وانجب ولكنهم في الغالب كانوا رافضين اتمام هذا الزواج لانه اصغر منى .

وتابعت اننا قمنا بعمل التحاليل في الكنيسة لتثبت ان من الممكن ان نواصل الزواج، ولم اريد التشهير به وارفض ان يقوم اولادى باى اساءه له لانه وما زال ابوهم .

واشارت انا يهمنى علاقتى بربنا، وعندى رسايل خاصة بينى وبينه وكان من الممكن ان انشرها، ولكنى رفضت ان افعل مثل ما فعل، وقمت بالوقوف بجوار والده بدون أي تهليل أو شو

و اكدت على ان زوجى اخطأ كثيرا، ومسالة تلاقى عروض زواج كثيرة خلال هذه الفترة قالت كان هزار وضحك مع المحيطين بى .

واشارت إلى ان اكثر شئ مهم في الراجل ان يكون صادق مع زوجته وان يحتويها ويعطيها الأمان، وان القسوة بتموت الحب .