شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: تجربتي في الزواج فشلت فشلا ذريعا.. ولن أسامحه على تشهيره بي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النجمة هالة صدقى إننى أخذت الأولاد لزيارة والد زوجى وهو مريض بالمستشفى على الرغم من كل المشاكل، ووجود كورونا، ولكنى ذهبت مع اولادى وقلت لابد من الذهاب لجد اولادى، على الرغم من وقوفه مع ابنه ضدى .

وأضافت هالة أثناء حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، إننى ذهبت إلى المستشفى وكان والده محتاج دم، والحمد لله قلبت الدنيا لحد ما وجدت الدم، وزوجى كتب عبر صفحته إن زوجتى أنقذت أبى وكان محتاج دم ووجدته وقلبت الدنيا عشان تلاقي الدم لوالدى.

وأشارت هالة أن ما قامت به واجب على الرغم من الخلاف مع زوجى ووالده، وان زوجى أخطأ في لحظة فيما يفعله ولكنى لا أستطيع أن أسامحه على تشهيره بي والإساءة إلي.

وتابعت هالة أنه أرسل العديد من الرسائل واعتذر ولكنه طلب طلب معين ورفضت أي طلبات ولم أقبل اعتذاره .

و تابعت هالة صدقي تجربتى في الزواج فشلت فشل ذريع، وانا اخطات في الاختيار من الاول، ولا اعتقد أن زوجى يحبنى بنفس القدر ومن الممكن أن يكون يحب نفسه أكثر .