شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التخطيط: حياة كريمة مشروع تنموى غير مسبوق فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ويقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
مستشار الرئيس للصحة: انحسار إصابات كورونا.. وتخطينا ذروة الموجة الثانية
مستشار الرئيس: تحركنا لشراء لقاح كورونا قبل إنتاجه وحريصون على تنويع مصادره
وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة مشروع تنموى غير مسبوق على مستوى العالم
وزير الطيران يسلم مطار سوهاج الدولى شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن
وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مزارع الإنتاج الزراعى بمدينة الطور
الحكومة: الانتهاء من تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع منتصف عام2022
الحكومة تنتهى من دراسة 90% من ملفات وضع اليد بمدينة سنفكس الجديدة
الحكومة تنفى إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع
أستاذة بجامعة القاهرة تحصد جائزة "كوامى ناكروما" لأفضل العلماء السيدات بأفريقيا
الداخلية توجه قافلة لتقديم مساعدات إلى عدد من القرى عبر مبادرة "حياة كريمة"
التضامن تستأنف صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لمن تخلفوا عن الموعد المقرر الأحد
بدء قبول طلبات راغبي التدريب مجانا على تصنيع "الضفائر الكهربية" الأحد
3 مشروعات تنموية وتراثية لدعم التنمية فى سيناء.. مسار العائلة المقدسة أبرزها
وزيرة التضامن: "2 كفاية" يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل