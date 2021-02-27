بحضور أبناء الجاليات الأجنبية.. أوبرا الإسكندرية تعرض «وطن بالاختيار»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيم مساء اليوم حفل نادى سينما أوبرا الاسكندرية والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة، وتم عرض الفيلم الوثائقى «وطن بالاختيار» من اخراج حنان راضى وذلك بحضور أحفاد الجاليات الأجنبية بالثغر وجمهور الاسكندرية.

قدم الفيلم الذي انتجته الهيئة الوطنية للاعلام حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون في مدينة الإسكندرية وقدم وجهة نظر مختلفة عن المدينة الساحلية في جولته بالمناطق الأثرية والأحياء القديمة واستعراض المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز.

كما ناقش الفيلم الأحلام وتحديات المستقبل في عيون هؤلاء الأحفاد، وإصرارهم على التمسك بالإسكندرية كوطن.

عقب عرض الفيلم اقيمت ندوة فنية بحضورأبطال الفيلم ادارها الناقد السينمائى أحمد عسر وشارك فيها مخرجة الفيلم حيث تحدثت عن فكرة واختيار الفيلم بتقديم فكرة مختلفة لوجود الأجانب في الاسكندرية، وذلك من خلال الجيل الثالث والرابع المتواجدين حاليا وكل بطل في الفيلم له قصة عرضت بصورة مختلفة.

وبدوره تحدث الدكتور أحمد عاطف والمؤلف الموسيقى، عن اختياره لموسيقي الفيلم حيث قام بأعادة توزيع الاغاني المعروفة، ففكرة الفيلم بها عاطفة كبيرة تنبع من جذور ابطال الفيلم، والذين حاولوا استثمار جذورهم من خلال اختيار الموسيقي المختلفةو أن قيمة الفيلم تنبع من انه اثبت ان الاسكندرية مازالت مدينة حاضنة لكل الجنسيات.

يشار إلى انه تم ادراج نادى سينما اوبرا الاسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى 2018 - 2019 بتوجيهات من ايناس عبدالدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية.



بحضور أبناء الجاليات الاجنبية.. أوبرا الاسكندرية تعرض "وطن بالاختيار"

بحضور أبناء الجاليات الاجنبية.. أوبرا الاسكندرية تعرض "وطن بالاختيار"

بحضور أبناء الجاليات الاجنبية.. أوبرا الاسكندرية تعرض "وطن بالاختيار"

بحضور أبناء الجاليات الاجنبية.. أوبرا الاسكندرية تعرض "وطن بالاختيار"

بحضور أبناء الجاليات الاجنبية.. أوبرا الاسكندرية تعرض "وطن بالاختيار"

بحضور أبناء الجاليات الاجنبية.. أوبرا الاسكندرية تعرض "وطن بالاختيار"

بحضور أبناء الجاليات الاجنبية.. أوبرا الاسكندرية تعرض "وطن بالاختيار"

بحضور أبناء الجاليات الاجنبية.. أوبرا الاسكندرية تعرض "وطن بالاختيار"