تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من غدا السبت الموافق ٢٧ فبراير تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحري والقبلي لتوفير خدمة متميزة لجمهور المسافرين من الركاب وتشمل:

شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا تعديل تركيب قطارات على الوجهين البحري والقبلي والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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