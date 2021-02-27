شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا تعديل تركيب قطارات على الوجهين البحري والقبلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من غدا السبت الموافق ٢٧ فبراير تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحري والقبلي لتوفير خدمة متميزة لجمهور المسافرين من الركاب وتشمل:
- تعديل قطار 164 إكسبريس الإسكندرية / أسوان ليصبح عربات روسى ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.
- تعديل قطار 163 أسوان / الإسكندرية ليصبح عربات روسى ذات تهوية ديناميكية بدلا من عربات ثانية عادية.
- تعديل قطار 375 ركاب الزقازيق / المنصورة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 380 ركاب المنصورة / بلبيس / القاهرة ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 389 القاهرة / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 226 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من ثالثة عادية
- تعديل قطار 229 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 234 ركاب الزقازيق / طنطا ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
- تعديل قطار 239 ركاب طنطا / الزقازيق ليصبح عربات ثانية عادية بدلا من عربات ثالثة عادية.
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