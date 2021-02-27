شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 188 عبوة مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المكافحة بالمديريه بالاشتراك مع الرقابه التموينيه بمديرية التموين بالفيوم بقيادة المهندس سيد حرزالله وكيل الوزارة وبالتعاون مع إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة بقيادة العميد ياسر إبراهيم مدير إدارة شرطة المسطحات، وتم المرور والتفتيش على جميع محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة والتصدى بحزم وصرامة لجميع المخالفين على مراكز ابشواى وطاميه وسنورس.

وأسفرت الحملة على تحرير عدد 12 محضر اتجار بدون ترخيص وتراخيص منتهية وتم ضبط عدد 188عبوة مبيدات مختلفة الاحجام مابين مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعه وغير مصرح بتداولها ومبيدات منتهية الصلاحيه وتم إحالة جميع المخالفات إلى النيابات المختصه لاتخاذ كافة الاجرءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.