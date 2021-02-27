شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس قسم الأشعة بمستشفى الواسطى بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور كرم سعد، مدير مستشفى الواسطى ببني سويف المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، اليوم الجمعة، رئيس قسم الأشعة بالمستشفى، والذي وافته المنية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ويعد ثاني حالة وفاة تشهدها المحافظة بين الأطقم الطبية لمستشفيات العزل خلال 24 ساعة.

ونشر مدير مستشفى الواسطى منشورًا على حسابه الشخصي بـ«فيسبوك» قال فيه: «ببالغ الحزن والأسي ينعى الدكتور كرم سعد إمام، مدير مستشفى الواسطي المركزي، وكل العاملين بالمستشفى، شهيد الواجب الوطني والطبي محمود حويحي كبير فنيي الأشعة بالمستشفى، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ونحتسبه عند الله شهيداً».

وقال الدكتور كرم سعد إن رئيس قسم الأشعة كان يتسم بالمجهود الوفير خلال أدائه لعمله بالمستشفى، وكان يسعى دائمًا لخدمة المرضى، في أي وقت، دون كلل أوملل، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل مجهوده وتفانيه لخدمة المرضى، في ميزان حسناته.

وتابع: «رحم الله الفقيد شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى، واسكنه فسيح جناته والهم الاسرة الصبر والسلوان، ونحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكى على الله أحدا، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

ونعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف اليوم الجمعة مني جلال الممرضة بوحدة تل ناروز الصحية، والتى وافتها المنية بعزل مستشفى التأمين الصحي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كثاني ممرضة تتوفى بكورونا خلال 48 ساعة.