شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم 7 حالات تعدٍ فى المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي .أنه تم إزالة عدد 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية شكشوك عبارة عن بناء مخالف بالبلوك الأبيض خارج الحيز العمراني زمام جمعية شكشوك للائتمان الزراعي علي مساحة 525 متر ( ثلاثة قراريط )وتم تسليم الأرض خالية من التعديات لمدير الجمعية تحت إشراف سعاد السيد ، رئيسة الوحدة. واضاف انه تم إزالة عدد 4 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بأبوكساه علي مساحة 10 قيراط لكل حالة بإجمالي مساحة 7000 متر (40قيراط) عبارة عن أعمدة حديدية وسلك شائك وسبائت بوص وألواح حديدية تمت الإزالة و إزالة تعدي بالزراعة علي أرض حرم مستشفى ابشواي المركزي زراعة نخيل وتم إزالة النخيل والاحتفاظ به للاستفادة منه بالاماكن المناسبة.