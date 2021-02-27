شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة البحر الأحمر تناقش الفيروسات وجائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافةاليوم الجمعة، تقديم مجموعة من المحاضرات التوعوية والثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان «الڤيروسات وجائحة كورونا» حاضرها وصفي تمير، مسؤول التثقيف الصحى بمديرية الصحة بالمحافظة.

وأوضح «وصفى» أن الفيروسات هي أصغر بآلاف المرات من البكتيريا لدرجة أن معظمها لا يمكن أن ترى من خلال الميكروسكوب الضوئي، ولابد من استخدام الميكروسكوب الإلكتروني، وأن فيروس كورونا -covid 19- تفشي للمرة الأولى في المدينة الصينية ووهان.

بينما نظم قصر ثقافة رأس غارب ورشة فنية لعمل «برواز» تثبت عليه صورة فوتوغرافية يعلق على الحائط، استخدمت فيها نوران شريف شوقي نتيجة وفوم ورول مناديل ورق وشمع قامت بالترجمة للغة الإشارة هيام جاه الله.

من ناحية أخرى، بث قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان «كيفية استثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة» قدمتها د. جيهان أحمد شوقي أخصائية الإعاقة بصحة البحر الأحمر، تحدثت عن كيفية استثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وتحسين مستوي الدخل لهم، ودعمهم نحو إتقان حرفة أو مهنة تضمن لهم مستقبلهم والعيش في حياة كريمة.

وأكدت المحاضرة على ضرورة الاهتمام بالموهبة الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم في عملية التوظيف وتوفير فرص عمل مناسبة تتناسب مع قدراتهم، كما قدم القصر عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية تضمن أغاني «أهلا وسهلا، هلت ليالي»، ورقصات «الرفيحي، الصيادين».