شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والطيران المدني يلتقيان بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، في ختام زيارتهما اليوم لمحافظة سوهاج ، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبوالعزم، السكرتير العام المساعد، ومرافقي الوزراء.

وناقش اللقاء عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي بقطاعي السياحة والآثار، والطيران المدني، حيث طالب النواب بتعظيم الإستفادة من المخيم السياحي بحي الكوثر لما يمثله من أهمية خاصة لأبناء سوهاج كمتنفس طبيعي مهم بالنسبة لهم، وضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بالترخيص السياحي للمحال والفنادق، وتطرق النواب إلى أهمية وضع مخطط كامل للمناطق الأثرية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفق تخطيط مسبق وأسلوب علمي.

وتناول اللقاء الأهمية التاريخية والاثرية لمدينة أخميم، وضرورة استكمال أعمال الكشف عن الآثار التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، بالإضافة إلى أهمية تطوير الطرق والبنية التحتية بمداخل المناطق الأثرية وربطها بمطار سوهاج الدولي، والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى أهمية وضع خطة إعلامية من وزارة السياحة والآثار للترويج لمتحف سوهاج القومي، وكافة المواقع الأثرية بالمحافظة .

واستمع وزير الطيران المدني، من النواب، للمشكلات المتعلقة بمطار سوهاج الدولي، حيث وعد بالعمل على حلها، مشيرا إلى أنه تفقد اليوم مطار سوهاج الدولي، وتم التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال جثامين الموتى بمطار سوهاج على نفقة الوزارة، لافتا إلى أنه جاري دراسة إنشاء قرية للبضائع بالمطار، ودراسة إعادة الطيران الداخلي من وإلى مطار سوهاج، على أن يكون لمدة يومين أو ثلاثة أيام أسبوعيا.