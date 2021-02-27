شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "حياة كريمة": توسيع النطاق الجغرافى للمبادرة لتشمل كل محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة كانت تهتم بعدد ليس بالكثير من القرى، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة التى تبدأ فى الأول من مارس المقبل، تشمل تطوير عدد ضخم من القرى وتوسيع النطاق الجغرافى لمبادرة حياة كريمة لتشمل كل محافظات مصر.

وتابع مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامى حسام الدين حسين، أن مجموعة عمل مبادرة حياة كريمة تشمل حوالى خمسة عشر وزارة للعمل على تطوير القرى من جميع الجوانب المعيشية والحياتية، وأن بيانات الوزارات تحدد احتياجات كل قرية لتطويرها وإتاحتها ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن التطوير لا يشمل فقط الوقت الحالى ولكنه يعتبر خطة مستقبلية.