شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 27/2/2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم السبت، ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 العظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 العظمى 22

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 24